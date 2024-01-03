تعرف على فعاليات مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون

أعلن مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، جدول فعالياته خلال يناير الجاري، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، ويشرف عليه ويديره مهندس الديكور والمخرج محمود فؤاد صدقي، وترؤس الأكاديمية الدكتورة غادة جبارة.

تبدأ الفعاليات بالتجربة المسرحية "فولتارين" للمخرج محمد علام، اليوم، وهي تجربة مختلفة، حيث إن الجمهور هو من يخرج العرض، وهذا هو الذي يُشير إليه مخرج العرض في البوستر، ويكرر "علام"، هذه التجربة مرتين آخرتين خلال الشهر، في 12 و21 يناير الجاري.

وفي السابعة مساء السبت المقبل تقدم فرقة "ليالي غصن الزيتون" حفلًا غنائيًّا، وفي السابعة مساء 14 يناير حفل غنائي لآخر الليل باند.

ويستقبل المسرح عددًا من المسرحيات منها "قف" في السابعة مساء 22، "الجريمة" في السابعة والنصف مساء 25، "كان يا ما كان" في السابعة مساء 26، "يحدث غدًا" فس السابعة مساء 28، "موعد على العشاء" في السابعة مساء 29.

كما يستقبل المسرح حفل ستاند أب كوميدي للفنان حمزة بهاء بعنوان "6 ميكس" في السابعة مساء 27 يناير الجاري.