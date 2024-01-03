الصحة: تقديم 20 ألفا و388 خدمة طبية مجانية بـ24 مركزا ومستشفى للصحة النفسية خلال 2023

• الصحة تطلق حملة «تقدر من غيرها» للمتعافين من الإدمان للعام السادس على التوالي



أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 20 ألفا و 388 خدمة طبية بالعيادات الخارجية لمستشفيات ومراكز الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان في مجال الصحة النفسية وعلاج الإدمان، على مستوى محافظات الجمهورية خلال العام الماضي 2023.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة اطلقت حملة «تقدر من غيرها» للعام السادس على التوالي، لتشجيع المتعافين من الإدمان على قضاء فترة أجازة عيد الميلاد المجيد، ياتى ذلك فى اطار الحملة الرئاسية “100 يوم صحة ".

وذكر أن السعة السريرية المخصصة لمرضى الإدمان بالمستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وصلت لـ917 سريرا، موضحًا أن هذا العام يتم الاحتفال في 14 مستشفى ومركزا تابعة للأمانة في مختلف المحافظات، بالإضافة لحضور ما يقرب من 259 متعافيا للاحتفال بمستشفيات امانة الصحة النفسية، حيث نظمت الأمانة العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية والرياضية والدينية داخل مستشفيات ومراكز الأمانة أو خارجها عبر دور الثقافة والأندية الرياضية.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى أن حملة «عيد من غيرها» تاتى في اطار حملة "100 يوم صحة"، حيث تهدف الحملة توفير ظروف جيدة للمتعافين لقضاء المناسبات المختلفة والاستمتاع بها في جو من التعافي، يدعم قدرتهم على الاستمتاع بالحياة دون الحاجة لتعاطي المواد المخدرة، مشيرة إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود الأمانة لمواجهة إدمان المخدرات والتي تتضمن الحملة المستمرة تحت شعار «تقدر من غيرها».