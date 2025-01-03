تراجع التضخم في تركيا الشهر الماضي بأكثر من التوقعات

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تراجع التضخم في تركيا الشهر الماضي بنسبة فاقت التوقعات، مما يجعل من الأسهل للبنك المركزي التركي خفض الفائدة مجددا.

وذكر مكتب الإحصاء التركي أن الأسعار ارتفعت في ديسمبر بنسبة سنوية بلغت 4ر44% مقابل 1ر47% في الشهر السابق عليه.

وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء آراءهم يتوقعون ارتفاع الأسعار الشهر الماضي بنسبة 2ر45%.

وعلى اساس شهري، ارتفعت الأسعار في ديسمبر بنسبة 03ر1% مقابل 24ر2% في نوفمبر، فيما بلغ متوسط تقديرات وكالة بلومبرج 6ر1%.

وكان البنك المركزي التركي خفض يوم 26 ديسمبر/كانون الأول، ولأول مرة منذ نحو عامين، أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 5ر2 نقطة مئوية إلى 5ر47 %، في محاولته للسيطرة على ارتفاع التضخم.

وأعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك خفض سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع واحد إلى 5ر47 % من 50% حاليا، مشيرة إلى تباطؤ التضخم.

وأضافت اللجنة أن الطلب المحلي واصل التباطؤ، مما ساعد في الحد من معدل التضخم.

وارتفع معدل التضخم في تركيا خلال السنوات الأخيرة بسبب انخفاض الاحتياطيات الأجنبية وسياسة الرئيس رجب طيب أردوغان الاقتصادية غير التقليدية لخفض أسعار الفائدة كوسيلة للحد من التضخم، والتي تخلى عنها لاحقا