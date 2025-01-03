عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: استقبلنا 6 آلاف شكوى سنويا

قال الدكتور أيمن زهري، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن القوة الضاربة للمجلس هي وحدة الشكاوى التي تعد أساس عمله، مشددا أن المجلس يتلقى الشكاوى من جميع فئات المجتمع.

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، أن المجلس يُحيل الشكاوى «لحظيًا» بعد التحقق من جديتها الشكلية إلى كل الهيئات حكومية أو غير حكومية، والتي وصلت استجابتها إلى 70% تقريبا، متابعا:« نحن نتلقى آلاف الشكاوى من كافة فئات المجتمع أكثر من 6 آلاف سنويا».

وأضاف أن نسبة الاستجابة من جميع الوزارات تتراوح بين 50% إلى 85%، مؤكدًا أن وزارة الداخلية والنيابة العامة هما أكثر الجهات استجابة لشكاوى المجلس، موضحا أن هناك اتصالا دائما معهما.

من جانبها، أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المتابعة مع هذه الجهات تتم بشكل يومي، باعتبار أن المجلس هو «محامي الشاكي»، مشددة أنه «لا يوجد شاكي يأتي إلينا ومعه محام، فنحن محاموه، ولا يدفع الشاكي أي مليم».