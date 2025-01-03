زيلينسكي: ترامب قوي ولا يمكن التنبؤ بسلوكه بشأن الحرب الروسية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب "قوي ولا يمكن التنبؤ بسلوكه" وهذه الصفات يمكن أن تكون عاملا حاسما في نهجه السياسي، إزاء الغزو الروسي لأوكرانيا.

غير أن زيلينسكي قال إنه لن يكون من الممكن إنهاء الحرب المستمرة، منذ حوالي ثلاث سنوات، في يوم واحد، كما زعم ترامب، خلال حملته الانتخابية أنه قادر على القيام بذلك.

وأضاف زيلينسكي في مقابلة تلفزيونية أوكرانية، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، في إشارة إلى القتال في ساحة المعركة أن المرحلة "الساخنة" للحرب، يمكن أن تنتهي بسرعة جدا، إذا كان ترامب قويا في موقفه.

ولم يوضح ترامب، الذي يتولى منصبه في 20 يناير الجاري ، بشكل علني سياسته بشأن أوكرانيا، لكن تصريحاته السابقة أثارت علامة استفهام بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل كونها الداعم العسكري الأكبر والأهم لأوكرانيا.

ويرغب زيلينسكي بشدة في ضمان استمرار دعم واشنطن، وقد التقى ترامب، في نيويورك ، حتى قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.