فتح 489 لجنة انتخابية بمواعيدها في جولة الإعادة بالمنيا وسط تواجد أمني مكثف

انطلقت اليوم السبت، الموافق 3 يناير 2026، جولة الإعادة في خمس دوائر انتخابية بمحافظة المنيا من بين ست دوائر، حيث تمت إحالة الدائرة السادسة للنقض، ضمن عدد من الدوائر التي قررت المحكمة الإدارية العليا إلغاء نتيجتها، وسط إقبال ضعيف في بداية اليوم، وتواجد أمني مكثف في محيط اللجان، مع منع الدعاية على أبواب اللجان واستخدام أجهزة "اللاب توب".

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بالمنيا فتح جميع اللجان، والبالغ عددها 489 لجنة فرعية داخل 377 مقرًا انتخابيًا؛ لاستقبال 3 ملايين و60 ألفًا و503 ناخبين ممن لهم حق التصويت، وذلك في مواعيدها المقررة في التاسعة صباحًا، دون غياب أي من القضاة المشرفين على اللجان.

تشهد هذه الجولة تنافسًا بين 26 مرشحًا، يتوزعون بين 10 مرشحين يمثلون 4 أحزاب سياسية هي: "مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، والمصري الديمقراطي، والوفد"، إلى جانب 16 مرشحًا مستقلًا، يتنافسون جميعًا على 13 مقعدًا فرديًا.

وتتمثل الدوائر الخمس في: الدائرة الأولى، وتضم قسم شرطة أول وثان المنيا، ومركز المنيا، والمنيا الجديدة، ويتنافس في جولة الإعادة بها 6 مرشحين على 3 مقاعد، وهم: علي فهمي إسماعيل محمد بدوي "حزب مستقبل وطن"، وأحمد حسين علي حسين، وسيد عبد الوهاب عبد الهادي، ومحمود محمد محمد عبد السلام، وعلاء عادل علي محمود السبيعي، وأندرو سامي محروس سليمان "مستقلون".

وفي الدائرة الثالثة بمركز شرطة مغاغة، وتشمل مراكز: "مغاغة، والعدوة، وبني مزار"، يخوض الإعادة فيها 8 مرشحين على 4 مقاعد، وهم: محمود عبد الحفيظ صالح "مستقبل وطن"، وحمادة محمد محمد محمد "مستقل"، وحسين حسني حسين غيته "حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي"، وإيهاب عبد العظيم جابر أحمد "حزب الوفد"، ومحمد فرغلي أحمد فرغلي، وإيهاب خالد فتح الباب أحمد، ومصطفى أحمد منتصر محمد، وأبو الفتوح محمد علي حسن "مستقلون".

أما الدائرة الرابعة بمراكز شرطة أبو قرقاص، فيتنافس فيها 4 مرشحين على مقعدين، وهم: السيد مجدي معتمد سعداوي "مستقبل وطن"، وحازم فاروق طه عبد الله "حماة وطن"، وحسام محمود أحمد أحمد، ومصطفى محمد بهي الدين التوني "مستقلان".

وفي الدائرة الخامسة بقسم شرطة ملوي ومركز ومدينة ملوي، يخوض الإعادة 6 مرشحين على 3 مقاعد، وهم: وائل إسماعيل حسن إبراهيم، ومحمد مصطفى محمود "مرشحا مستقبل وطن"، وأسامة عبد الشكور حمزة، وهيلاسيلاسي غني ميخائيل، وحازم محمد عبد الهادي محمود، ورياض عبد الستار حسن "مستقلون".

وأخيرًا، تشهد الدائرة السادسة بمركز شرطة دير مواس منافسة بين مرشحين على مقعد واحد، وهما: علاء علي قدري عبد الموجود "الحزب الجمهوري"، وأشرف عبد العزيز حسانين "مستقل".