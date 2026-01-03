تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بقيادة اللواء حسن عبدالعزيز عبدالله، مدير أمن سوهاج، من ضبط شخصين بمحيط اللجان الانتخابية بدائرة مركز البلينا، وذلك في إطار تأمين العملية الانتخابية.

وضُبط بحوزة أحد المتهمين مبالغ مالية، جرى التحفظ عليها، يُشتبه في إعدادها لتوزيعها على الناخبين أمام اللجان الانتخابية، بقصد التأثير على التصويت لصالح أحد المرشحين الأربعة بالدائرة.

كما تم ضبط شخص آخر بحوزته بطاقات رقم قومي تخص عددًا من المواطنين، في محاولة لحثهم على التصويت لصالح مرشح بعينه، بالمخالفة للقانون.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

وتشهد دائرة البلينا بمحافظة سوهاج، الدائرة السابعة، إجراء جولة الإعادة في يومها الأول، وذلك عقب صدور حكم من القضاء الإداري بإلغاء الانتخابات في مرحلتها الأولى وإعادتها مرة أخرى.