بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، تعقد دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، صالونًا ثقافيًا بعنوان «جماليات اللغة»، ضمن نشاطها الثقافي والفكري، وذلك بإشراف رشا الفقي.

يُقام الصالون في تمام الساعة السابعة مساء يوم الاثنين 5 يناير، على مسرح أوبرا دمنهور، ويستضيف كلًا من الدكتور بهلول سالم لمنفي، والدكتور محمود عسران، أستاذي الأدب والنقد بجامعة دمنهور، فيما تدير الصالون الدكتورة يسرا العدوي، أستاذ النقد الأدبي بجامعة دمنهور.

ويتخلل الفعالية فقرات غنائية يقدمها دارسو مركز تنمية المواهب بأوبرا دمنهور، وهم روان الحلواني ويوسف سامح، تحت تدريب الدكتور محمد حسني.

ويُشار إلى أن اليوم العالمي للغة العربية جاء عقب صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 بإدراج اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة، وذلك بناءً على اقتراح تقدمت به كل من المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية وليبيا، خلال انعقاد الدورة الـ190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، استكمالًا للجهود الدبلوماسية العربية المبذولة منذ خمسينيات القرن الماضي، الهادفة إلى اعتماد اللغة العربية لغةً رسمية في الأمم المتحدة وهيئاتها.