أعلن الاتحاد الأوروبي، متابعته التطورات في فنزويلا عن كثب، داعيًا لاحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في كل الظروف والأحوال.

جاء ذلك في تدوينة لمفوضة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم السبت، عبر منصة "إكس" الأمريكية، تعليقا على الهجوم الأمريكي في فنزويلا.

وقالت "كالاس"، إنها تواصلت مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومع سفير الاتحاد الأوروبي في كاراكاس، وأنهم يتابعون الوضع عن كثب.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي أكد "مرارا أن (الرئيس الفنزويلي نيكولاس) مادورو يفتقر للشرعية، ودافع مرارا أيضا عن انتقال سلمي للسلطة".

وأشارت إلى أن أمن مواطني الاتحاد الأوروبي، يتصدر أولوياتهم فيما يخص تطورات فنزويلا.

وفي وقت سابق السبت، شهدت كاراكاس ومدن فنزويلية أخرى انفجارات، تزامنا مع تحليق منخفض لطائرات حربية.

ونقل إعلام أمريكي عن مسئولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الأخير أمر بضرب بعض الأهداف في فنزويلا بما فيها منشآت عسكرية.

وأعلن ترامب، في وقت لاحق، أن بلاده شنت عملية واسعة النطاق ضد فنزويلا، أسفرت عن اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته واقتيادهما إلى خارج البلاد.