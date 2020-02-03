الصحة عن اختيار مطروح لاستقبال المصريين العائدين من ووهان: أفضل الأماكن دون تلوث

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن اختيار مطروح لاستقبال المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، يرجع إلى أنه مكان به تهوية جيدة والهواء به غير ملوث بيئيًا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن مطروح من أفضل الأماكن دون تلوث في مصر، إضافة إلى وجود مطار بجوار المكان يسع لهبوط طائرة كبيرة، مشيرة إلى اتخاذ الوزارة القرار بتحديد مطروح خلال ساعات بسيطة.

وأشارت إلى أن القادمين من مقاطعة ووهان غير مسموح لهم بالاختلاط مع الآخرين، داخل الحجر الصحي، لافتة إلى إمكانية خروج طاقم الطائرة والطاقم الإداري من الغرف في ظل إجراءات وقائية محددة.

ووصلت إلى مطار العلمين، مساء الاثنين، طائرة خاصة تقل نحو 300 من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية، والذين أبدوا رغبتهم في العودة إلى مصر؛ خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا القاتل.