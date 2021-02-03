برر النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، حديثه عن أن هيئة الأوقاف المصرية تقف عائقًا أمام التنمية، قائلًا: «كل النواب كانوا يشكون من وجود أماكن محتاجة لوحدات صحية ومدارس، وفيها أراضي أوقاف للأسف مش قادرين نحصل عليها للمنفعة العامة».



وقال «بدر»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، اليوم الثلاثاء، إن على وزارة الأوقاف إرشاد الهيئة؛ للتعاون في تنفيذ خطة التنمية التي بدأتها الدولة المصرية، باعتبارها جزءًا من مشروع التنمية.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة الأوقاف قامت بدورها المنوط بها، حيث أنشأت ما يقرب من 200 جامع.



يذكر أن النائب محمود بدر، قد وجه انتقادات لوزير الأوقاف مختار جمعة، قائلًا إن هيئة الأوقاف المصرية تعد عائقًا حقيقيًا أمام التنمية في مصر، اليوم الثلاثاء، وذلك خلال كلمته بمجلس النواب.

