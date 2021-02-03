الناتو: متأهبون إزاء تهديدات روسيا رغم تمديد نيو ستارت

أكد حلف شمال الأطلسي (ناتو) أنه سيبقى متأهبا إزاء "التهديدات" الناجمة عن روسيا، رغم تمديد معاهدة "نيو ستارت" بين موسكو وواشنطن للأسلحة الهجومية الاستراتيجية النووية.

وأشار الحلف، في بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأربعاء، إلى أنه يرحب ويدعم بالكامل قرار تمديد المعاهدة الخاصة بالحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لمدة خمس سنوات، والذي دخل حيز التنفيذ اليوم، معربا عن ثقته في أن هذه الخطوة تسهم في ضمان الاستقرار الدولي.

كما أعرب عن دعمه لأي حوار بشأن تعزيز الاستقرار الاستراتيجي والمفاوضات المستقبلية، التي تهدف إلى تعزيز أمن الناتو، لافتا إلى أن الحلفاء لايزالون متمسكون بتطبيق الاتفاقات القائمة في مجال الرقابة على التسلح.

واعتبر الحلف أن تمديد المعاهدة بداية لجهد يهدف إلى مواجهة التهديدات النووية والتحديات الجدية والقديمة القائمة أمام الاستقرار الاستراتيجي.. مضيفا "حتى عندما تتعامل الولايات المتحدة مع روسيا بطرق تتجاوب مع مصالحنا المشتركة، لايزال الناتو يترقب التحديات التي تشكلها روسيا.. سنواصل العمل بالتشاور المكثف من أجل مواجهة التصرفات الروسية العدوانية التي تهدد الأمن الأوروأطلسي".