تركيا: الحكم بالسجن على طلاب لمشاركتهم في احتجاجات تنتقد أردوغان

قضت محكمة في تركيا، اليوم الجمعة، بالسجن على 14 طالبا لمشاركتهم في احتجاجات تنتقد الرئيس رجب طيب أردوغان، حسبما قال محام يتابع إجراءات الدعوى القضائية.



أصدرت المحكمة أحكاما تتراوح بين سنتين وسنتين ونصف السنة على الطلاب لمقاومتهم سلطة الدولة، من بين تهم أخرى، بحسب المحامي بورشين ساهان. ومع ذلك، لن يضطر أي منهم لقضاء فترة عقوبته بالسجن، على حد قوله.



مثل الطلاب أمام المحاكمة بسبب حادثة وقعت في جامعة بوغازيتشي بإسطنبول في أكتوبر 2021، عندما منع عدة أشخاص رئيس الجامعة ناسي إنسي، الذي كان يجلس في سيارته الرسمية، من القيادة أثناء تنظيم مظاهرة. قال مكتب حاكم إسطنبول حينذاك إن شخصا صعد فوق السيارة.



كان المتظاهرون يطالبون منذ يناير2021 بالسماح لهم بتعيين رئيس الجامعة بأنفسهم، وعارضوا تعيين رئيس الجامعة الذي اختاره أردوغان. والمحاكمة هي واحدة من عدة محاكمات تجري بالتوازي على ذمة الاحتجاجات.