الإمارات وفرنسا تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان اليوم الجمعة مع كاثرين كولونا وزيرة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية، علاقات الصداقة والفرص المتاحة لتعزيز مسارات التعاون المتنوعة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن المباحثات عقدت عقب استقبال وزير الخارجية الإماراتي وزيرة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية.



وبحث الجانبان، خلال اللقاء، تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.



وأكد الوزيران الحرص على استمرار التشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، كما ناقشا التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة لاسيما مع توقيع دولة الإمارات وفرنسا على اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بمجال الطاقة في شهر يوليو الماضي.



ورحب عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة الوزيرة الفرنسية كاثرين كولونا، مؤكدا على عمق العلاقات الثنائية الإماراتية الفرنسية وحرص البلدين الصديقين وقيادتهما على تعزيز شراكتهما الاستراتيجية وتنمية آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يدعم أهدافهما التنموية ورؤيتهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.