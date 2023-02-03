مشروع «ناس الكباين» من مصر ينافس على جوائز الدعم من مهرجان تطوان السينمائية

أعلن مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، عن قائمة المشاريع المختارة للمشاركة في مسابقة "ورشات تطوان" التي تقام ضمن الدورة 28 خلال الفترة من 3 إلى 10 مارس المقبل.

"ورشات تطوان" برنامج لدعم وتطوير سيناريوهات أفلام طويلة، روائية ووثائقية، تقدم بها كتاب سيناريو ومخرجين ومنتجين شباب ينتمون إلى بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، ويقام لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان تطوان.

وتنافس في هذه النسخة من "ورشات تطوان"، 75 مشروعا، اختير منها 12 مشروعا.

تضم القائمة 4 أفلام وثائقية طويلة، هي "ناس الكباين" لهند بكر من مصر، ومن المغرب "شمس الآخرين" لأسماء المدير، و"ذهاب وإياب" لأحمد بايدو، و"الجمل الناقص" للشيخ نديا من فرنسا.

كما ضمت القائمة ٨ أفلام روائية طويلة، هي؛ "الحياة التعيسة للخنزير" للسعيد لكريستي وهيبة، من لبنان، و"عزيزي تاركوفسكي" لفراس خوري، من فلسطين، و"طرافول لخوان" لكارلوس كيرا، من اسبانيا، و"الوريث" لكمال سراج من فرنسا.

ومن المغرب، "الجنة الموعودة" لعلاء الدين الجم، و"الحرة لنسيم" لعباسي، و"يوسف ونجمة" لأمينة السعدي وأليفييهكوسوماك، و"علي" ليونس البواب.

وأعلن المهرجان أن أصحاب هذه المشاريع الاثنا عشر، سيحصلون على تدريب ودروس تكوينية لتطوير سيناريوهاتهم، وصقل مهاراتهم في الكتابة السينمائية، كما خصصت الجوائز التالية لأفضل ثلاث مشاريع، قيمة الأولى: 70 ألف درهم، والثانية 50 ألف درهم، والثالثة 30 ألف درهم، كما سيتم الإعلان لاحقا عن صيغ تسمح بمرافقة أصحاب المشاريع المنتقاة ومساعدتهم على تطوير سيناريوهاتهم.