النقل تنشر أسعار تذاكر قطارات تالجو على محطات وجه قبلي

نشرت وزارة النقل، أسعار تذاكر رحلات قطارات تالجو الفاخرة على خط "القاهرة/ الأقصر"، التي ستبدأ من يوم الأحد المقبل.

وقالت الوزارة إن سعر تذكرة الدرجة الأولى لقطار تالجو من محطة رمسيس بالقاهرة وصولا إلى أسيوط ٣٥٠ جنيها، وسعر تذكرة الدرجة الثانية ٢٥٠ جنيها، فيما يبلغ سعر تذكرة الدرجة الأولى إلى سوهاج ٥٠٠ جنيه وسعر الدرجة الثانية ٣٠٠ جنيه.

وأضافت الوزارة أن سعر تذكرة الدرجة الأولى لقطار البحر من محطة رمسيس بالقاهرة وصولا إلى قنا يبلغ ٥٥٠ جنيها، والدرجة الثانية ٣٥٠ جنيها، بينما يبلغ سعر تذكرة الدرجة الأولى إلى الأقصر ٦٠٠ جنيه وسعر الدرجة الثانية ٤٠٠ جنيه.

يذكر أن أولى رحلات قطار تالجو الفاخر الثاني على خط "القاهرة/ الأقصر" من محطة مصر بالقاهرة ستنطلق الساعة 22:50 مساء الأحد؛ ليصل إلى الأقصر الساعة 8:50 صباح الإثنين 6 يناير المقبل، وقوفا بمحطات الجيزة وأسيوط وسوهاج وقنا، وذلك أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.

كما تقرر أن يعود من محطة الأقصر الساعة 22,00 مساء ويصل إلى القاهرة الساعة 8.00 صباحا وبنفس محطات الوقوف في رحلة الذهاب، وذلك أيام الإثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع.