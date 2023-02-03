بكين: يجب على أمريكا «التوقف عن التدخل» في تايوان

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أنه يتعين على الولايات المتحدة أن توقف تدخلها في المسألة التايوانية، بعدما حذر رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية من التقليل من استعداد الرئيس الصيني شي جين بينج للتحرك عسكريا ضد الدولة الجزيرة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية في موجز صحفي بالعاصمة بكين، إن تايوان "شأن داخلي صيني خالص" ولا يمكن مقارنتها بالصراع بشأن أوكرانيا.

وأضافت أنه يجب على واشنطن "التوقف عن التدخل في مسألة تايوان، وعن خلق عناصر جديدة من شأنها أن تؤدي إلى توترات في مضيق تايوان".

وبحسب تقارير وسائل الإعلام الأمريكية، قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية ويليام برنز، إن الرئيس الصيني كان أخطر جيشه بالاستعداد لغزو تايوان بحلول 2027.

وقال برنز إن هذا لا يعني أنه قرر الغزو في ذلك العام ولكنه يذكرنا بمدى كونه جادا في هذا الشأن، مضيفا أن الرئيس الصيني يتعلم دروسا أيضا من الحرب في أوكرانيا.

كما حملت المتحدثة باسم الخارجية الصينية الحكومة في تايبيه مسؤولية تصاعد التوترات منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، قبل عام تقريبا. وقالت إن الأشخاص في الولايات المتحدة يستخدمون قضية تايوان لاحتواء الصين.