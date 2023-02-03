أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 129 ألفا و870 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، ارتفاع قتلى الجنود الروس إلى 129 ألفا و870 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية -حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية- أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و215 دبابة و6 آلاف و388 من المركبات المدرعة و2215 من النظم المدفعية و460 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و222 من أنظمة الدفاع الجوي و294 طائرة و284 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و68 من المركبات وخزانات وقود.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.