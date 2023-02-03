وزير النقل: انطلاق أولى رحلات قطارات تالجو الفاخرة على خط القاهرة- الأقصر الأحد المقبل

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل، عن بدء انطلاق تشغيل أولى رحلات قطارات تالجو الفاخرة على خط القاهرة- الأقصر، ابتداء من يوم الأحد الموافق 5/2/2023، وذلك بعدما انطلق القطار الأول على خط القاهرة- الإسكندرية نهاية شهر ديسمبر الماضى.

وتابع: وحيث تقرر انطلاق أولى رحلات قطار تالجو الفاخر الثاني على خط القاهرة- الأقصر من محطة مصر بالقاهرة الساعة 22,50 مساء الأحد 5 فبراير 2023، ليصل الأقصر الساعة 8,50 صباح يوم الاثنين الموافق 6 يناير 2023، وقوفاً بمحطات (الجيزة – أسيوط – سوهاج – قنا)، وذلك أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، كما تقرر أن يعود من محطة الأقصر الساعة 22,00 مساء ويصل القاهرة الساعة 8.00 صباحا، وبنفس محطات الوقوف فى رحلة الذهاب وذلك أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع.

ولفت إلى وصول القطارين الثالث والرابع من قطارات تالجو الفاخرة، وأنه جاري تجهيزهما في ورش صيانة قطارات تالجو بورش الفرز بواسطة الخبراء الإسبان، لبدء تجارب التشغيل التجريبي لهما بدون ركاب.

وأشار إلى أن القطار الثالث سيتم تشغيله بالركاب بعد ذلك على خط القاهرة/ الإسكندرية، وسيتم تشغيل القطار الرابع بالركاب على خط القاهرة/ أسوان، كما سيتم تعديل تشغيل القطار الثاني الذي تم تشغيله على خط القاهرة/ الأقصر، ليتم تشغيله على خط القاهرة/ أسوان، إلى جانب القطار الرابع.

وأكد أن هذا التشغيل يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتحديث والتطوير المستمر لكل عناصر منظومة السكك الحديدية، ومنها الوحدات المتحركة وذلك لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن تشغيل هذه النوعية من القطارات الفاخرة يشكل نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر، حيث تماثل قطارات تالجو الفاخرة القطارات العاملة بالدول الأوروبية.

وأضاف أن هذه القطارات تتميز بتقنيات حديثة متطورة، حيث تمتاز بأن تصميمها يعطى للقطارات ثباتاً أثناء المسير فى المنحنيات وتحقيق أقصى قدر من الراحة، كما أن العربات مصنعة من الألومنيوم المستخدم حالياً فى معظم قطارات أوروبا والعالم، مما يقلل من وزن القطار وبالتالى توفير الوقود المستهلك فى الرحلة، كما أنه مقاوم للصدأ وبالتالى لا يتآكل من المياه المستخدمة فى نظافة القطارات وصيانتها.

وتابع: كما ستوفر القطارات الجديدة أعلى مستوى من الرفاهية والأمان للركاب كما توجد شاشات عرض لكل كرسى بعربات الدرجة الأولى وشاشات مركزية فى عربات الدرجة الثانية، بالإضافة إلى تزويد القطارات بكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم، وتم مراعاة ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة أثناء تحديد تصميم القطارـ حيث تم توفير بعض الامتيازات مثل المقاعد المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك دورات مياه مخصصة لهم بعربة البوفيه بمنتصف القطار.

وقدم وزير النقل التهنئة للشعب المصري ولركاب خط الصعيد بتشغيل هذا القطارات الفاخر.