أول تعليق من مها عامر بطلة الغطس التاريخية: الحلم أصبح حقيقة

عبرت مها عامر لاعبة منتخب الغطس ونادي هليوبوليس عن سعادتها الكبيرة بعد الإنجاز التاريخي الذي حققته بتتويجها ببرونزية منافسات الغطس في بطولة العالم للألعاب المائية المقامة في قطر خلال الفترة من 2 إلى 18 فبراير 2024 بمشاركة 2600 من نخبة أبطال العالم من نحو 201 دولة، يتنافسون على حصد 75 ميدالية والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وقالت مها عامر في تصريحات لموقع "Africa Aquatics" المهتم بالألعاب المائية في إفريقيا: "هذه اللحظة تعني كل شيء بالنسبة لي فهو حلم أصبح حقيقة ليس فقط لتمثيل مصر في هذه المنافسة المرموقة لكن أيضا صناعة التاريخ لبلادي في لعبة الغطس".

وأتمت: "لم أكن لأحقق كل ذلك بدون الدعم الثابت من مدربي زملائي ومجتمع الغوص المصري".

ودخلت مها عامر التاريخ بعد أن حقق الميدالية البرونزية في منافسات الغطس من سلم متحرك على ارتفاع متر حيث أنها تعتبر أول ميدالية مصرية في تاريخ الغطس ببطولات العالم للسيدات وهي أيضا أول ميدالية لمصر منذ ميداليتين البطل الأولمبي فريد سميكة الذي حقق فضية وبرونزية بأولمبياد أمستردام 1928 .

وتعتبر ميدالية مها عامر هي أول ميدالية نسائية في تاريخ إفريقيا ببطولات العالم والثانية في التاريخ بعد ذهبية إيفان ستيوارت من زيمبابوي في منافسات الغطس للرجال من سلم متحرك على ارتفع متر بطولة العالم 1994 بروما.