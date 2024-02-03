بايدن: أمريكا لا تتطلع إلى خوض حرب ضد إيران

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من مغبة إلحاق الضرر بمواطنيه، قائلا:"إذا ألحقتم الضرر بأمريكا فسوف نرد".

ونقلت شبكة"فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية عن بيان صادر عن البيت الأبيض، عقب هجمات انتقامية ليلة الجمعة / السبت على أهداف في سوريا والعراق، إن الولايات المتحدة لا تتطلع إلى خوض حرب مع إيران.

وكان الجيش الأمريكي، قد أعلن مساء الجمعة أنه شن هجمات على أكثر من 85 هدفا في سوريا والعراق، ردا على الهجوم الدموي الذي شنته ميليشيات موالية لإيران وأسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين في الأردن.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان: "نفذت طائرات أمريكية سلسلة من الضربات الجوية على مواقع بطول 130 كيلومترا من مدينة دير الزور بطول الحدود السورية العراقية".

وقال المرصد، إن ما لا يقل عن 18 من أعضاء الميليشيات الموالية لإيران قتلوا في الضربات، التي استهدفت 26 موقعا من بينها مخازن أسلحة خاصة بالمليشيات.

وأكدت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي في منشور، أن المنشآت التي تم ضربها شملت مراكز عمليات للقيادة والسيطرة ومراكز استخباراتية وصواريخ وقذائف ومخازن لطائرات مسيرة ولوجستيات ومنشآت لسلاسل الإمداد بالذخيرة لجماعات المليشيات.

وفي بيان تلقته شبكة "السومرية نيوز"، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول عبدالله، اليوم السبت، أن الضربات الأميركية على مدن القائم والمناطق الحدودية العراقية تعد خرقا للسيادة العراقية.

وقال رسول: "تتعرض مدن القائم والمناطق الحدودية العراقية إلى ضربات جوية من قبل طائرات الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تأتي هذه الضربات في وقت يسعى فيه العراق جاهدا لضمان استقرار المنطقة".

ويوم الأحد الماضي، قتل 3 جنود أمريكيين في هجمات بطائرات مسيرة شنتها ميليشيات موالية لإيران في الأردن على الحدود مع سوريا.

وأسفرت الهجمات عن إصابة العديد من الجنود الآخرين.

وحمل الرئيس الأمريكي جو بايدن المسؤولية عن الهجمات لـ"جماعات مسلحة مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق" وتعهد بالرد على هجمات المقاومة الإسلامية في العراق، والتي سبق وأن أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

وتضم هذه المجموعة الميليشيات الموالية لإيران في العراق، والتي تعمل تحت هذا الاسم العام منذ الهجمات التي شنها مسلحون من حركة حماس الفلسطينية وجماعات أخرى داخل إسرائيل يوم 7 أكتوبر.

وتشمل المجموعة كتائب حزب الله المدعومة من إيران، وهي واحدة من أقوى الميليشيات في العراق وتطالب بانسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

ومنذ بدء الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس في أكتوبر الماضي، نفذت المليشيات الموالية لإيران هجمات شبه يومية على قواعد أمريكية في العراق وسوريا.

وردت الحكومة الأمريكية بضربات جوية في البلدين.