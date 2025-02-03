بابافاسيليو يقترب من العودة لتدريب غزل المحلة

اقترب نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفني السابق للاتحاد السكندري من تولي القيادة الفنية لنادي غزل المحلة خلال الفترة القادمة.

وعلمت الشروق أن إدارة نادي غزل المحلة نجحت في التوصل لاتفاق مع بابافاسيليو، من أجل تولي تدريب الفريق الأول، خلفًا لشوقي غريب.

وحسب ما ورد لـ الشروق فإن إدارة نادي غزل المحلة تستعد خلال الساعات القادمة للأعلان عن عودة المدرب القبرصي، بابافاسيليو لتدريب الفريق.

وكان نادي غزل المحلة قد أعلن مساء اليوم الإثنين إقالة شوقي غريب من تدريب الفريق الأول، وذلك في ظل تراجع النتائج خلال الفترة الماضية.

وأكد نادي غزل المحلة أن شوقي غريب بذل جهدًا كبيرًا خلال الفترة التي تولي فيها المهمة ولم يحالفهم التوفيق، مؤكدًا علي أن القرار لا يقلل من الجهاز الفني بقدر البحث عن حلول أخرى.

من جهته، وجه غريب الشكر لجماهير نادي غزل المحلة التي ساندته طوال فترة وجوده في النادي الذي يعتبر بيته وصاحب الفضل عليه فيما وصل إليه لاعبا ومديرًا فنيًا.

وأكد شوقي غريب أنه كان يتمنى أن تكون النتائج طيبة ولكن عدم التوفيق حال دون ذلك، مُشيرًا إلى أنه سيظل تحت أمر إدارة نادي غزل المحلة في أي وقت موجهًا الشكر لمجلس إدارة شركة الكرة للدعم الكبير الذي قدموه للفريق خلال فترة وجوده.