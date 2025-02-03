علق فاروق جعفر نجم الكرة المصرية السابق، على انضمام المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق، إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية.

قال فاروق جعفر في تصريحات «إذاعية»:" لم أحزن على عدم انضمام بن شرقي، ولدينا لاعبين لا يقلون عن بن شرقي".

أضاف:" ليس من الضروري أن أدخل في مسألة الرد على الأهلي أو أن أكون رد فعل له".

تابع:" لا يُمكن نهائيا أن يكون الزمالك رد فعل على أي نادٍ حتى لو كان الأهلي، لأن الزمالك نادي كبير، ولابد أن يكون لديه رأيه الخاص".

أتم فاروق جعفر:" عملت في الزمالك لمدة سنتين وحصلنا على دوري وكأس وكلامي كان مسموعا وقتها، وكنت أضغط من أجل ضم لاعبين بعينهم مثل سيف الجزيري وعمر كمال عبد الواحد ومحمد هلال".