 فاروق جعفر: لم أحزن على انتقال بن شرقي للأهلي.. الزمالك يمتلك أفضل منه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فاروق جعفر: لم أحزن على انتقال بن شرقي للأهلي.. الزمالك يمتلك أفضل منه

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 3 فبراير 2025 - 6:58 م | آخر تحديث: الإثنين 3 فبراير 2025 - 6:58 م

علق فاروق جعفر نجم الكرة المصرية السابق، على انضمام المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق، إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية.

قال فاروق جعفر في تصريحات «إذاعية»:" لم أحزن على عدم انضمام بن شرقي، ولدينا لاعبين لا يقلون عن بن شرقي".

أضاف:" ليس من الضروري أن أدخل في مسألة الرد على الأهلي أو أن أكون رد فعل له".

تابع:" لا يُمكن نهائيا أن يكون الزمالك رد فعل على أي نادٍ حتى لو كان الأهلي، لأن الزمالك نادي كبير، ولابد أن يكون لديه رأيه الخاص".

أتم فاروق جعفر:" عملت في الزمالك لمدة سنتين وحصلنا على دوري وكأس وكلامي كان مسموعا وقتها، وكنت أضغط من أجل ضم لاعبين بعينهم مثل سيف الجزيري وعمر كمال عبد الواحد ومحمد هلال".


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