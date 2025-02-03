بايرن ميونخ يمدد عقد نوير

مدد نادي بايرن ميونخ الألماني عقد حارس مرماه وقائد الفريق مانويل نوير، لمدة موسم واحد بعد الموسم الحالي.

وكتب بايرن ميونيخ في بيان رسمي اليوم، الإثنين، عبر موقعه الإلكتروني: «مدد مانويل نوير عقده مع نادي بايرن ميونخ، والذي كان من المقرر أن ينتهي في نهاية هذا الموسم، لمدة عام آخر حتى 30 يونيو 2026.. وسيكون هذا الموسم الخامس عشر لنوير مع النادي».

وعلق مانويل نوير على تجديد تعاقده مع بايرن ميونخ بقوله: «أنا أستمتع حقًا بلعب كرة القدم وأريد أن أظل لاعبًا في بايرن.. ما زلت جائعًا وأتطلع إلى عام آخر في هذا النادي المميز».

وأضاف: «لقد أجرينا دائمًا محادثات جيدة.. هذا شعور جيد، ولا يزال لدينا العديد من الأهداف لتحقيقها معًا».

من جهته، قال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة الرياضة بالنادي الألماني: «مانويل نوير هو أفضل حارس مرمى في جيله ورمز بايرن، عندما تتحدث عن حراسة المرمى في عصرنا، فأنت تتحدث عن مانويل نوير وهذا في جميع أنحاء العالم.. إنه نموذج يحتذى به، سواء داخل الملعب أو خارجه. نحن سعداء باستمرار هذه العلاقة الفريدة والناجحة».

فيما قال كريستوف فرويند، المدير الرياضي للبايرن: «لقد وضع مانويل نوير معيارًا لحراسة المرمى لأكثر من عقد من الزمان.. إنه قائدنا وشخصية كبيرة في بايرن ميونخ، ويعلم الفريق أنه يمكنه الاعتماد عليه دائمًا.. نحن سعداء لأننا نستطيع ملاحقة أهدافنا في الموسم المقبل معه أيضًا».

وكان مانويل نوير انضم إلى بايرن ميونخ من شالكه، في صيف 2011، وحمل شارة قيادة الفريق منذ عام 2017.