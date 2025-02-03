أفاد «تليفزيون سوريا»، مساء اليوم الاثنين، بانقطاع شبكة الإنترنت عن مناطق واسعة في سوريا، وضعف بتغطية شبكات الهاتف المحمول، وذلك في خبر عاجل له، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

#عاجل | مراسلنا: انقطاع شبكة الإنترنت عن مناطق واسعة في #سوريا وضعف بتغطية شبكات الهاتف المحمول#تلفزيون_سوريا pic.twitter.com/hBTq95JhDv — تلفزيون سوريا (@syr_television) February 3, 2025

وتعاني سوريا من عجز بالكهرباء يصل إلى 80% من احتياجاتها الفعلية، في ظل أضرار جسيمة تعرضت لها محطات التوليد أدت لخروج بعضها عن الخدمة، ما يشكل تحدياً كبيراً على صعيد البنية التحتية اللازمة لدوران عجلة الإنتاج في البلد الذي يسعى لإعادة بناء اقتصاده بعد سنوات من الدمار.

وقال وزير الكهرباء السوري عمر شقروق، في تصريحات لوكالة الأنباء «سانا»، أن «جزءًا كبيرًا من محطات التوليد، وعددها في سوريا 12 محطة، تعرض لأضرار جسيمة أدت إلى خروج بعضها عن الخدمة».

وأشار إلى أن «القدرة الإنتاجية لمحطات التوليد الحالية 4000 ميجاوات، لو توفّر الوقود اللازم لتشغيلها، مضيفًا: «بينما الاستطاعة المولّدة حالياً هي بحدود 1300 ميجاوات، وحاجة البلد تقدر بـ6500 ميجا».

وفقدت سوريا عدداً كبيراً من منشآتها الخاصة بقطاع الطاقة والكهرباء منذ اندلاع الاضطرابات في 2011 حتى سقوط نظام الأسد.