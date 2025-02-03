قال الإعلامي عمرو أديب، إن «ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يريد عالم عربي بلا توتر»، مشيرًا إلى أنه «يرغب في أن تتعاون الدول العربية اقتصاديًا وأمنيًا كما يحدث في الاتحاد الأوروبي».

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن «بن سلمان حريص على وقف الحروب والمآسي في المنطقة، وأن ينظر العالم العربي إلى التنمية».

وأشار إلى لقاء ولي العهد السعودي مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في العاصمة الرياض اليوم، مؤكدًا أنه يشجع دمشق على الاندماج في محيطها العربي وأن تصبح دولة طبيعية ومدنية.

ونوه أن «غالبية الشعب السوري لا يعيش داخل سوريا، كما أن جزءًا كبيرًا من الأراضي السورية لا يقع تحت سيطرة القيادة السورية».

وواصل: «بالنسبة للكيان السوري الجديد يجب أن نتخطى فكرة إنهم كانوا فصائل، دول إرهابيين، أنا آسف إني أقول لك الصفحة اتقلبت، هو حر عاوز مين أو بيرشح مين أو جاب من رئيس، دي مش شغلتي».

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