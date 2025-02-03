 إيشيبا: اليابان والولايات المتحدة تتشاركان في الوعي بسيادة القانون - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إيشيبا: اليابان والولايات المتحدة تتشاركان في الوعي بسيادة القانون

طوكيو - د ب أ
نشر في: الإثنين 3 فبراير 2025 - 10:26 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 فبراير 2025 - 10:26 ص

قال رئيس الوزراء الياباني، شيجيرو إيشيبا، إنه لا يتوقع أي خلاف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن أهمية سيادة القانون، في قمتهما المقررة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وأفادت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، بـأن تصريحات إيشيبا اليوم الاثنين، جاءت ردا على سؤال من أحد نواب المعارضة، خلال مناقشات البرلمان بشأن مشروع ميزانية للسنة المالية 2025.

وقال كاتسويا أوكادا، الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي الدستوري الياباني، لإيشيبا إن اليابان تولي أهمية كبيرة لسيادة القانون، في إطار مفهوم "منطقة حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادئ".

وسأل أوكادا عما إذا كانت دبلوماسية ترامب - القائمة على أسلوب المساومة - تتناقض مع فكرة سيادة القانون.

وطلب أوكادا من إيشيبا التأكيد على سيادة القانون خلال القمة، أو التأكد من إعادة التأكيد على المفهوم بوضوح.

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