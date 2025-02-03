أحمد الشرع في ختام زيارته للسعودية: لقائي بولي العهد يؤسس لبداية علاقة استراتيجية بين البلدين

وجه الرئيس السوري أحمد الشرع، الشكر للسعودية على حفاوة الاستقبال خلال زيارته للمملكة.

وقال الشرع حسبما نشر حساب الرئاسة السورية على تليجرام، مساء الاثنين: «نتقدم مجددًا بالشكر والتقدير الكبير للاستضافة المميزة التي حفتنا بها المملكة العربية السعودية وشعبها الأصيل، بدءا من الاستقبال الأخوي الذي يعبر عن عمق العلاقة بين سوريا والمملكة العربية السعودية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان».

وأضاف أن هذا اللقاء سيؤسس بداية علاقة استراتيجية تساهم في بناء وتوطد العلاقات الثنائية على مختلف الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية وباقي القطاعات الخدمية.

وتابع: «إننا إذ نغادر المملكة العربية السعودية، لا يمكننا إلا أن نشكر أيضا أصحاب المعالي والسعادة الذين أشرفوا على زيارتنا ورافقونا واستقبلونا في زيارتنا للرياض ثم جدة ومكة المكرمة، ونعبر كذلك عن سعادتنا وتشرفنا بزيارة بيت الله الحرام، وأداء مناسك العمرة والصلاة والدعاء لسوريا وشعبها».

وأمس الأحد، بدأ أحمد الشرع زيارة للسعودية، لتكون أول وجهة خارجية له منذ توليه رئاسة المرحلة الانتقالية في سوريا.

والتقى الشرع، ولي العهد السعودي، الأمر محمد بن سلمان. وأكد الرئيس السوري أن هناك رغبة سعودية حقيقية في دعم سوريا لبناء مستقبلها.

وشدد الشرع على أن بلاده تعمل على رفع مستوى التواصل والتعاون مع السعودية في جميع المجالات، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين.

واليوم الأحد، وقبيل توجهه إلى تركيا لبدء زيارة رسمية إلى هناك، أدى الشرع مناسك العمرة.