أهالي أصفون المطاعنة يختتمون احتفالات مولد الأمير غانم بتنظيم «الدُورة الشعبية»

اختتم أهالي قرية أصفون المطاعنة التابعة لمركز إسنا في الأقصر احتفالاتهم السنوية بمولد العارف بالله الأمير غانم، وسط أجواء احتفالية وتراثية مميزة، شهدت مشاركة واسعة من أبناء القرية والقرى المجاورة في باقي أنحاء المركز.

وجاءت فعاليات الاحتفال على مدار يومين حافلة بعدد من الفعاليات التراثية والدينية؛ حيث شهدت القرية أمس تنظيم حلقات التحطيب، التي تُعد من أبرز الفنون الشعبية في الصعيد، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل واسع من الشباب وكبار السن.

كما تضمنت الاحتفالات إقامة حفلات للإنشاد الصوفي والذكر والمدائح النبوية، والتي استمرت حتى ساعات مبكرة من صباح اليوم، إلى جانب تخصيص مساحات ترفيهية وملاهٍ للأطفال، في محاولة لإضفاء أجواء احتفالية متكاملة تستوعب مختلف الفئات العمرية.

واختتم الأهالي الاحتفالات بتنظيم ما يُعرف شعبيا بـ"الدُورة"، والتي تُعد من أبرز الطقوس التراثية المرتبطة بالمواسم والموالد الشعبية في صعيد مصر.

وتتمثل "الدُورة" في موكب شعبي حاشد يجوب شوارع القرية، يحمل خلاله المشاركون مجسما أو رمزا احتفاليا مغطى بالأقمشة الملونة، وأغلبها الخضراء، وسط تجمعات كبيرة من الأهالي الذين يشاركون في الموكب بالهتافات والأناشيد الدينية.

والأمير غانم هو غانم بن غميل بن قتادة بن جميل بن عطية بن جعفر، وينتهي نسبه إلى الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب، ولُقِب بـ"فارس الميدان" و"بطل المعركة"، ويحتفل الأهالي بذكرى مولده تخليدا لبطولاته التاريخية في تحرير القرية من الاضطهاد الروماني.