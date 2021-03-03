مشروع قرار للحكومة الألمانية لتمديد إغلاق كورونا حتى 28 مارس

من المنتظر تمديد إغلاق كورونا في ألمانيا حتى الثامن والعشرين من مارس الجاري وفقا لمشروع قرار سيتم طرحه أمام جولة المشاورات التي ستجريها المستشارة انجيلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات غدا الأربعاء.

وحمل مشروع القرار توقيت الساعة السابعة وعشر دقائق من مساء أمس الاثنين، وتردد أنه لم يتم تنسيق مشروع القرار مع كل الولايات بعد.

كما يتضمن مشروع القرار اتخاذ خطوات أخرى للفتح اعتبارا من منتصف الاسبوع المقبل، وبعض هذه الخطوات ستتدرج حسب المناطق وبعضها سيعتمد على معدل الإصابات الأسبوعي.

وسترتبط إجراءات الفتح بإضافات واسعة النطاق وشاملة للاستراتيجية الوطنية للاختبارات المنتظر تطبيقها بشكل تدريجي حتى مطلع أبريل المقبل.

ومن المنتظر اعتبارا من الأسبوع المقبل السماح بالتقاء أفراد أسرة مع أفراد أسرة أخرى بحد أقصى خمسة أشخاص مع عدم احتساب الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم عن 14 عاما.

يذكر أن القواعد المعمول بها حاليا تسمح بالتقاء أفراد أسرة مع شخص آخر من أسرة أخرى.

ولم تحدد الورقة قيمة المعدل الأسبوعي لحالات الإصابة الجديدة التي سيتقرر على اساسها فتح محلات تجارة التجزئة أو المتاحف أوالرياضة وستتاح إجراءات الفتح في هذه المجالات وفقا لكل ولاية.

ومن المتوقع أن يكون تحديد قيمة معدل الإصابة الأسبوعي الذي يمكن أن تسري معه إجراءات الفتح، واحدة من أكبر النقاط الخلافية في مشاورات غد الأربعاء، ومن المنتظر أيضا تعيين نقطة لـ "مكابح طوارئ" يتم عندها سحب إجراءات الفتح الإقليمية في حال ارتفاع أعداد الإصابات مرة أخرى.