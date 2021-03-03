السماح لسفينة سي ووتش 3 بإنزال 363 مهاجرا في صقلية

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أعلنت منظمة سي ووتش ومقرها برلين عبر موقع تويتر اليوم الأربعاء، أنه تم السماح لسفينة الإغاثة الخاصة سي ووتش 3 بإنزال 363 مهاجرا إلى الشاطئ بعدما تم إنقاذهم.

وسمحت إيطاليا للسفينة بالرسو في ميناء أوجوستا بالقرب من سيراكيوز بجزيرة صقلية بالبحر الأبيض المتوسط، حيث من المتوقع أن تصل السفينة في المساء.

وكانت السفينة قد أنقذت الأشخاص من قوارب صغيرة في البحر في عدة عمليات.

وتنطلق القوارب الصغيرة بأعداد كبيرة من ليبيا التي مزقتها الحرب في شمال إفريقيا في اتجاه أوروبا.

ويعتبر العبور من ليبيا، التي تعد مركزا للمهاجرين من العديد من البلدان، أمرا خطيرا.

وتقوم منظمات الإغاثة المدنية بشكل روتيني بإنقاذ المهاجرين المنكوبين في البحر، رغم أن هذه العمليات تثير الجدل في بعض الدول.