 التحالف العربي: تدمير 17 آلية عسكرية حوثية في محافظتي مأرب وحجة - بوابة الشروق
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التحالف العربي: تدمير 17 آلية عسكرية حوثية في محافظتي مأرب وحجة

مقتل 26 من المتمردين الحوثيين في هجوم للجيش اليمني شرق صنعاء
مقتل 26 من المتمردين الحوثيين في هجوم للجيش اليمني شرق صنعاء
أ ش أ
نشر في: الخميس 3 مارس 2022 - 5:10 م | آخر تحديث: الخميس 3 مارس 2022 - 5:10 م

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تدمير 17 آلية عسكرية تابعة لمليشيات الحوثي في محافظتي مأرب وحجة.

وذكر التحالف، في بيان أوردته قناة الإخبارية السعودية، اليوم الخميس، أنه تم تنفيذ 23 غارة جوية ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظتي مأرب وحجة، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ما أسفر عن تكبيد المليشيات خسار بشرية كبيرة في صفوفهم وتدمير 17 آلية عسكرية.

وكثفت مقاتلات التحالف العربي من غاراتها الجوية ضد المليشيات الحوثية خلال الأيام الماضية، في مختلف جبهات القتال، والتي أسفرت عن تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية، وقتل المئات من عناصر المليشيات بينهم قيادات بارزة.


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