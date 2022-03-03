طلب البيت الأبيض من الكونجرس تخصيص 32.5 مليار دولار في شكل تمويل طارئ لتعزيز استجابته للغزو الروسي لأوكرانيا وإدارة المكافحة الجارية ضد فيروس كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس أن إدارة الرئيس جو بايدن طلبت 10 مليارات دولار من أجل أوكرانيا، حيث سيتم استخدام الأموال للتصدي للأزمة الإنسانية المتصاعدة، وكذلك مساعدة دفاعاتها ضد روسيا.

وأضافت الوكالة أن من بين هذا المبلغ، 4.8 مليار دولار ستذهب إلى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، و5 مليارات دولار إلى وزارة الخارجية، بينما سيذهب المبلغ المتبقي إلى وزارات الخزانة والتجارة والعدل والطاقة.

وفيما يتعلق بمكافحة كوفيد-19، طلبت الإدارة 22.5 مليار دولار في شكل استثمارات جديدة فورية في الاختبارات والعلاجات المضادة للفيروسات وتحسين اللقاحات في استباق لمتحور جديد محتمل وموجة تالية من الإصابات.

ويأتي الطلب في خضم مفاوضات بشأن كيفية تمويل الحكومة، إذ أنه بدون تحرك من جانب الكونجرس، سينفد ما لدى وكالات اتحادية مهمة من أموال بحلول 11 مارس ويمكن أن تناضل من أجل الاستجابة بشكل مناسب لأي طارئ.