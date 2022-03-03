 روسيا: واشنطن تمارس ابتزازًا وترهيبًا تجاه بلدان مختلفة بشأن الاتصالات معنا - بوابة الشروق
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روسيا: واشنطن تمارس ابتزازًا وترهيبًا تجاه بلدان مختلفة بشأن الاتصالات معنا

الجيش الروسي
الجيش الروسي
أحمد علاء
نشر في: الخميس 3 مارس 2022 - 10:37 م | آخر تحديث: الخميس 3 مارس 2022 - 10:37 م

قالت وزارة الخارجية الروسية، إنّ واشنطن تمارس ما أسمته "ابتزازًا وترهيبًا" تجاه بلدان مختلفة بشأن موضوع الاتصالات مع روسيا.

جاء ذلك حسبما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، مساء الخميس، دون ذكر مزيد من التفاصيل (حتى وقت كتابة هذه السطور).

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

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