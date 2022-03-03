ولي عهد السعودية: أي بلد في العالم لديه قنابل نووية يُعد خطيرا

قال ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، محمد بن سلمان، إن السعودية تتطور وفقًا لمقوماتها الاقتصادية والثقافية وشعبها وتاريخها، وذلك في حوار أجرته مجلة أتلانتيك، ونشرت نصه وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الخميس.



ووجه المحاور سؤال إلى ولي عهد السعودية حول العلاقات مع إيران، قائلًا: «هل تعتقد أنك تحظى بعلاقات أكثر إيجابية مع إيران، هذا ليس خصام عائلي، فهم ليسوا من دول مجلس التعاون الخليج».



وأجاب «بن سلمان»: «إنهم جيراننا، وسيبقون جيراننا للأبد، ليس بإمكاننا التخلص منهم، وليس بإمكانهم التخلص منا، لذا فإنه من الأفضل أن نحل الأمور، وأن نبحث عن سُبل لنتمكن من التعايش، وقد قمنا خلال أربعة أشهر بمناقشات، وسمعنا العديد من التصريحات من القادة الإيرانيين، التي كانت محل ترحيب لدينا في المملكة العربية السعودية، وسوف نستمر في تفاصيل هذه المناقشات، وآمل أن نصل إلى موقف يكون جيدًا لكلا البلدين، ويشكل مستقبلًا مشرقًا للسعودية وإيران».



وسأل المحاور عما إذا كان يفضل الاتفاق النووي أم لا يفضله، وردّ عليه ولي العهد السعودي: «أعتقد أن أي بلد في العالم لديه قنابل نووية يُعد خطيرًا، سوءًا إيران أو أي دولة أخرى، لذا نحن لا نود أن نرى ذلك، وأيضًا نحن لا نرغب في رؤية اتفاق نووي ضعيف؛ لأنه سيؤدي في النهاية إلى ذات النتيجة».