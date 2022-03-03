وزيرة الخارجية البريطانية: سنفرض المزيد من العقوبات على روسيا وبنوكها

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، وقوف المملكة المتحدة مع الحفاء في دول البلطيق ضد غزو بوتين غير الشرعي لأوكرانيا، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظرائها في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا.

وحسبما نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية البريطانية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، قالت وزيرة الخارجية البريطانية إن بلادها ستفرض المزيد من العقوبات على روسيا وبنوكها وأثريائها وكذلك على بيلاروسيا.

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

وشهد الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا، في 21 فبراير الماضي، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لقت غضبًا كبيرًا من كييف وحلفائها الغربيين.