البيت الأبيض: نهدف لتكثيف حزمة العقوبات على روسيا

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن بلادها تعمل تخفيض أسعار النفط.

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن ساكي قولها إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، مشيرة إلى أن هدف واشنطن هو تكثيف حزمة العقوبات على روسيا.

وشددت على أنه لن يكون هناك أي تأثير للعقوبات على أسعار الوقود في الولايات المتحدة، موضحة أن واشنطن تهدف إلى أن يكون تأثير العقوبات كبيرًا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وليس على الولايات المتحدة.

وأكّدت المتحدثة، أنّ روسيا تتحمل مسؤولية خرق ميثاق الأمم المتحدة، متابعة: "نركز وحلفاؤنا الآن على عزل روسيا وتحميلها مسؤولية ما تقوم به".

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.