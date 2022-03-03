الجيش الأمريكي يعلن سبب إلغاء تجربة صاروخ عابر للقارات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأربعاء، إلغاء تجربة لصاروخ باليستي عابر للقارات لتجنب "أي أعمال يمكن أن يساء تفسيرها".

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ألغى تجربة للصاروخ الباليستي العابر للقارات Minute Man III كان موعد تنفيذها هذا الأسبوع لتجنب "أي أعمال يمكن أن يساء فهمها أو تفسيرها".



وأضاف: "من أجل إثبات أنه ليس لدينا أي نية للانخراط في أي أعمال يمكن أن يساء فهمها، وجه وزير الدفاع بتأجيل إطلاق اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات".



وأوضح المتحدث أن أوستن اتخذ هذا القرار مع الأخذ في الاعتبار "التوترات المتزايدة" الناجمة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا وإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من هذا الأسبوع، رفع حالة التأهب القصوى لـ"قوات الردع" النووية.

وقال كيربي إن الجيش الأمريكي اتخذ هذه الخطوة "لإثبات أن الولايات المتحدة قوة نووية مسؤولة"، وأضاف: "هذه ليست خطوة إلى الوراء في استعدادنا، ولا تعني أننا سنلغي بالضرورة الأنشطة الروتينية الأخرى لضمان قدرة نووية ذات مصداقية".

وتابع: "كما قلت سابقا، نحن واثقين من موقفنا الاستراتيجي وقدرتنا على الدفاع عن الوطن وحلفائنا وشركائنا ما زالت جاهزة تماما".