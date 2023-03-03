وزير خارجية أرمينيا يبحث قضايا التعاون والوضع في ناجورنو قره باغ مع نظيره السويدي

أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية أرارات ميرزويان، المتواجد حاليا في نيودلهي، التقى بوزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، إذ ناقشا معا قضايا التعاون الثنائي والوضع في ناجورنو قره باغ.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة أنباء "أرمنبريس الأرمينية، أن ميرزويان أشار خلال الاجتماع إلى الإنجازات التي تحققت في الإصلاحات الديمقراطية في أرمينيا، كما شدد في هذا السياق على أهمية الدعم المستمر لشركاء أرمينيا.

وتبادل الجانبان الآراء بشأن أجندة الشراكة بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي، حيث تم التأكيد على دور بعثة المراقبة المدنية طويلة الأمد التابعة للاتحاد الأوروبي في أرمينيا، والتي تم اتخاذ قرار نشرها خلال رئاسة السويد لمجلس الاتحاد الأوروبي، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن الجانبين تطرقا إلى القضايا الدولية والإقليمية، وعلى رأسها آخر المستجدات في عملية تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان، حيث أشار ميرزويان في هذا السياق إلى الوضع الإنساني في ناجورنو قره باغ الناجم عن حصار أذربيجان غير القانوني لممر لاتشين.

كما شدد وزير الخارجية الأرميني على ضرورة اتخاذ خطوات نحو تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية بإعادة فتح ممر لاتشين من قبل أذربيجان في 22 فبراير الماضي، وفقًا للبيان.

ولفت البيان إلى أن المسؤولين الدبلوماسيين تطرقا أيضًا إلى القضايا المتعلقة بالتعاون بين أرمينيا والسويد، مؤكدين أهمية الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى وتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.