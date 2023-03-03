الإمارات وماليزيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها بما يخدم الأهداف التنموية للبلدين.

كما تناول الجانبان، خلال الاتصال، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وفي سياق آخر، أجرى الشيخ محمد بن زايد، اليوم، اتصالاً هاتفيًا، مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، قدم خلاله خالص العزاء والمواساة في ضحايا حادث تصادم القطارين مؤخرًا، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد رئيس دولة الإمارات تضامن بلاده مع اليونان، حكومة وشعبا في هذا الحادث الأليم.

من جانبه، أعرب ميتسوتاكيس، عن شكره للشيخ محمد بن زايد لمشاعره الطيبة تجاه اليونان وشعبها متمنياً لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.