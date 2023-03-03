وزراء خارجية كواد يعقدون اجتماعا في العاصمة الهندية نيودلهي

عقد وزراء خارجية دول "كواد"، اليابان والولايات المتحدة واستراليا والهند، اليوم /الجمعة/ اجتماعا في العاصمة الهندية نيودلهي.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن اجتماع وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والإسترالية بيني وونج والهندي سوبراهمانام جايشانكار، انطلق صباح اليوم /الجمعة/ عقب انتهاء محادثات وزراء خارجية مجموعة العشرين في دلهي أمس.

وأشارت الشبكة اليابانية إلى أنه من المتوقع أن يبحث وزراء خارجية كواد الأزمة الأوكرانية، والتأكيد على أهمية الحفاظ على النظام الدولي المبنى على سيادة القانون، ومعارضة المحاولات الروسية لتغيير الوضع القائم بالقوة.

وذكرت الشبكة أنه من المرجح أيضا أن يناقش الوزراء الحرية والانفتاح في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في ضوء تزايد الأنشطة العسكرية الصينية في المنطقة.

ويتوقع محللون أن يتفق وزراء الخارجية على خطط لزيادة التعاون بشأن تطوير البنية التحتية والأمن البحري لتحقيق الحرية والانفتاح في المحيطين الهندي والهادئ.





