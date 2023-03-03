واريورز يواصل انتصاراته في دوري السلة الأمريكي على حساب كليبرز

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واصل جولدن ستيت واريورز سلسلة انتصاراته وتغلب على لوس أنجليس كليبرز 115 / 91 فجر اليوم، الجمعة، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل جوردان بول 34 نقطة وأضاف كلاي تومسون 19 نقطة و11 متابعة ليحقق واريورز فوزه الرابع على التوالي رافعا عدد انتصاراته في الموسم إلى 33 مقابل 30 هزيمة.

وكان كاوي ليونارد أبرز عناصر كليبرز خلال المباراة وسجل 21 نقطة لكن الفريق تلقى الهزيمة الـ 32 له في الموسم مقابل 33 فوزا.

وتغلب دالاس مافريكس على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 133 / 126 مستفيدا من تألق لوكا دونتشيتش الذي سجل 42 نقطة وكيري ايرفينج الذي سجل 40 نقطة.

وسجل جويل إمبيد 35 نقطة لفيلادلفيا سيفنتي سيكسرز وأضاف زميله تيريس ماكسي 29 نقطة لكن الفريق تلقى الهزيمة الـ 22 له هذا الموسم مقابل 40 انتصارا.

وسجل كايل كوزما 30 نقطة وأضاف كريستابس بورزينجيس 25 نقطة ليقودا واشنطن ويزاردز إلى الفوز على تورونتو رابتورز 119 / 108، كما تغلب سان أنطونيو سبيرز على إنديانا بيسرز 110 / 99 في مباراة أخرى.