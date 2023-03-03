الجزائر تعلن عن مناقصة محلية ودولية لإنشاء 15 محطة طاقة شمسية

أعلنت الجزائر، إطلاق مناقصة محلية ودولية لإنشاء 15 محطة طاقة شمسية في 11 ولاية بقدرة إجمالية تقدر بـ 2000 ميجاوات.

وأوضح مجمع سونلغاز للغاز المملوك للدولة الجزائرية، في بيان، أنه من المقرر أن يتم استقبال العروض وفتح الأظرفة يوم 29 مايو المقبل، مشيرا إلى أن المناقصة تتضمن إنجاز دراسة وهندسة وتوريد وتركيب وتشغيل 15 محطة جديدة للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تقدر بـ 2000 ميجاوات.

وبحسب البيان، سيسمح هذا المشروع بتجسيد برنامج التحول نحو الطاقات المتجددة والدخول في عهد الطاقات النظيفة والمستدامة، مشيرة إلى أن استراتيجية تطوير الطاقات المتجددة في الجزائر تتمحور حول تثمين الموارد الدائمة مثل الطاقة الشمسية.

وأضاف البيان أن هذه المناقصة تعتبر بداية لتنفيذ برنامج تطوير الطاقات المتجددة والذي تصل قدرته الإجمالية إلى 15 ألف ميجاوات بحلول عام 2035، مشيرا إلى أن إنجاز هذه المحطات سيساعد على ظهور شركات ناشئة سيتم إشراكها في هذا المشروع.