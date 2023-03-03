فريتز ورون يتأهلان إلى الدور قبل النهائي ببطول المكسيك

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صعد الأمريكي تايلور فريتز المصنف الخامس على العالم إلى الدور قبل النهائي ببطولة المكسيك المفتوحة للتنس بعدما تغلب على مواطنه فرانسيس تيافوي 6 / 3 و6 / 4 مساء الخميس (صباح الجمعة بتوقيت جرينتش) في دور الثمانية للبطولة.

واحتاج فريتز المصنف الثالث للبطولة إلى 96 دقيقة لحسم المباراة أمام تيافوي المصنف السادس للبطولة والـ 15 على العالم.

ويلتقي فريتز في الدور قبل النهائي مواطنه تومي بول المصنف 23 على العالم والذي تأهل بالفوز على الأمريكي الآخر ماكينزي ماكدونالد 6 / 2 و6 / 2 .

وحقق تومي بول انتصاره العاشر خلال آخر 12 مباراة وقد جاءت إحدى الهزيمتين أمام النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم.

كذلك تأهل الدنماركي هولجر رون على حساب الإيطالي ماتيو بيرتيني، حيث انسحب الأخير بسبب الإصابة، عندما كان رون متقدما 6 / صفر و1 / صفر.

ويلتقي رون في الدور قبل النهائي، الأسترالي أليكس دي مينور الذي تأهل بالفوز على الياباني تارو دانييل 6 / 2 و6 / 2 .