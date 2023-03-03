السعودية تستنكر بشدة مطالبة مسؤول إسرائيلي محو قرية حوارة الفلسطينية

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استنكرت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، بشدة تصريحات وزير المالية الإسرائيلي اليميني بتسلئيل سموتريتش الذي طالب فيها بمحو قرية حوارة الفلسطينية التي تعرضت قبل أيام لهجمات المستوطنين.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها اليوم الجمعة: "عن استنكار المملكة الشديد للتصريحات المتطرفة التي أدلى بها أحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي من خلال مطالبته بـ(محو) قرية حوارة الفلسطينية".

‎وأكدت الوزارة "رفض المملكة التام لهذه التصريحات العنصرية وغير المسؤولة والتي تعكس حجم العنف والتطرف الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي المحتل تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق"، مشددةً "على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لردع هذه الممارسات المشينة، ووقف التصعيد، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين".

كان سموتريتش قد قال "قرية حوارة يجب أن تُمحى".

وتعرضت قرية حوارة جنوبي نابلس وبلدات مجاورة، مساء الأحد الماضي، إلى هجوم نفذه مئات المستوطنين الإسرائيليين؛ ما أدى إلى استشهاد فلسطيني وجرح العشرات إضافة إلى إحراق والتسبب بأضرار لعشرات المنازل والسيارات.

وجاء هجوم المستوطنين وتصريحات سموتريتش بعد مقتل شخصين إسرائيليين في إطلاق نار نفذه فلسطيني لدى مرورهما بسيارة عبر القرية.