شهباز شريف يقترب من تولي رئاسة وزراء باكستان

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من المقرر أن يتولى شهباز شريف منصب رئيس وزراء باكستان الجديد اليوم الأحد، في ظل الغموض السياسي و التحديات الاقتصادية التي تنتظر الحكومة الجديدة.

ومن المقرر أن يصوت برلمان باكستان على رئيس الوزراء الجديد، بعد الانتخابات العامة التي أجريت في الثامن من فبراير الماضي.

ويترأس شهباز شريف الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز، كما أنه الشقيق الأصغر لنواز شريف، الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات.

ويعد شهباز المرشح المشترك لما لا يقل عن ستة أحزاب سياسية، من بينها حزب الشعب الباكستاني، الذي ينتمى له الرئيس السابق آصف على زارداري.

ويشار إلى أنه لم يحصل أي حزب سياسي على الـ134 مقعدا من أجل تشكيل حكومة بمفرده.

وقد أثبت التحالف بالفعل تفوقه العددي خلال انتخابات رئيس مجلس النواب، حيث حصل على 199 صوتا.

ويحتاج المرشح 169 صوتا في مجلس النواب المؤلف من 336 مقعدا لكي يتم انتخابه رئيسا للوزراء. ومن المقرر إجراء التصويت الساعة الحادية عشر صباحا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش).

وقد رشح حزب حركة الانصاف الباكستانية، التي يترأسها عمران خان، عمر أيوب خان.

ويذكر أنه خلال عام 2022، حل شهباز شريف محل عمران خان، وترأس الحكومة الباكستانية لنحو 16 شهرا.

وقد تعهد شريف بأن تعمل حكومته على تحسين الوضع الاقتصادي وعدم السعي للثأر من خصومه.