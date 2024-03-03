مرتضى منصور في عزاء حلمي بكر

بدأ منذ قليل عزاء الموسيقار حلمي بكر الذي رحل عن عالمنا مساء يوم السبت عن عمر يناهز ٨٦ عاما بعد معاناة مع المرض، داخل مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وحرص على تأدية واجب العزاء كلا من الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة، ومرتضى منصور، وإيهاب فهمي، سليم سحاب، حلمي عيد الباقي، صفاء أبو السعود.

رحل حلمي بكر عن عالمنا بعد صراع مع المرض تاركا إرثا فنيا من الأعمال الغنائية والموسيقى التصويرية لعدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة.

حلمي بكر تعاون على مدار مسيرته الفنية مع عدد كبير من نجوم ونجمات الغناء في العالم العربي، بينهم: محمد رشدي، نجاة الصغيرة، وردة الجزائرية، أصالة، غادة رجب.