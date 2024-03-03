أشتية: غزة بحاجة لخطة مارشال للإغاثة وإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي

التقى رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية محمد اشتية، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، وفدا من أعضاء الكونجرس الأمريكي، ضم السيناتور كوري بوكر، والسيناتور مايكل بانيت.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، جدد رئيس الوزراء دعوة الولايات المتحدة إلى دعم وقف فوري لإطلاق النار، والعمل لفتح المعابر من أجل إدخال المساعدات الإغاثية لغزة، وتوفير الخدمات الأساسية بشكل يستجيب للأزمة الإنسانية.

وقال إن استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) عدة مرات لمنع قرار يدعم وقف إطلاق النار بغزة في مجلس الأمن، يشجع إسرائيل على سفك المزيد من الدماء بغطاء دولي.

وطالب اشتية الولايات المتحدة بعدم استخدام «الفيتو» ضد الطلب الفلسطيني للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، داعيا الولايات المتحدة، أيضا، إلى اعتراف ثنائي بفلسطين كدولة، وأن يكون الاعتراف بداية لحل سياسي وليس نتيجة لعملية سياسية غير مضمونة، لعدم وجود شريك في إسرائيل.

وقال إن «قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب العدوان الإسرائيلي، وبحاجة لخطة مارشال تشمل الإغاثة وإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي فور وقف العدوان».

كما دعا الولايات المتحدة إلى إعادة تمويل «الأونروا» التي تساهم في إغاثة مئات الآلاف من الفلسطينيين، في الوقت الذي تمارس فيه إسرائيل كافة أشكال الإبادة الجماعية بالقتل والتجويع والتدمير.

ووضع اشتية الوفد في صورة اعتداءات الاحتلال بالضفة التي تعاني أيضا من العدوان الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين، مؤكدا أن إنعاش السلطة يعني تمكينها من القيام بدورها وتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني.