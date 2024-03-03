مدرب العين: ستشاهدون أسلوبا جديدا للفريق أمام النصر السعودي غدا

تحدث الأرجنتيني هرنان كريسبو المدير الفني لفريق العين الإماراتي، عن المواجهة المرتقبة أمام النصر السعودي مساء غدًا الإثنين، في دوري أبطال آسيا.

ويستضيف فريق العين نظيره النصر السعودي على ملعب هزاع بن زايد، في السادسة من مساء غدًا الإثنين، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

وقال كريسبو في المؤتمر الصحفي للمباراة: «العين يستحق التواجد في هذه المرحلة المهمة من البطولة الآسيوية، ويتطلع إلى الاستمرارية في حصد النتائج القوية».

وأضاف: «ستشاهدون أسلوباً جديداً للعين ولا يجب الكشف عنه في مؤتمر اليوم بكل تأكيد، ونحن مطالبون بإظهار أفضل ما لدينا ولكننا دائما نركز على فريقنا وسنعتمد أسلوبنا الهجومي».

وتابع: «لكل فريق بعض التحديات وبعض المشاكل واستقبلنا في مباراتنا الماضية ثلاثة أهداف، ولكن في المباريات الماضية أظهرنا تحسنا كبيراً في خط الظهر».

وأتم: «لست طبيباً ولكن الواقع يؤكد أننا سنفتقد جهود لابا كودجو أمام النصر ونأمل أن يعود قوياً في الاستحقاقات القادمة».