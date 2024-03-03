هيئة حكومية إندونيسية: إندونيسيا تستورد 300 ألف طن أرز من تايلاند وباكستان

أعلنت اليوم الأحد هيئة "بولوج" الحكومية الإندونيسية للخدمات اللوجستية وتوريد السلع الغذائية، أنها تستورد حاليا 300 ألف طن من الأرز ستصل من تايلاند وباكستان.

وأوضحت هيئة "بولوج" أنها تستورد هذه الكمية لتعزيز مخزونها الغذائي في البلاد قبل شهر رمضان وعيد الفطر.

ونقلت اليوم وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية عن بايو كريسنامورثي، المدير العام لهيئة بولوج الحكومية الإندونيسية للخدمات اللوجستية وتوزيع المواد الغذائية، قوله في جاكرتا اليوم، إن الأرز المستورد لا يزال في طريقه إلى إندونيسيا.

وذكرت وكالة أنتارا أن من شأن استيراد إندونيسيا لتلك الكمية من الأرز زيادة مخزونها من هذه السلعة الهامة في مستودعات هيئة بولوج، والذي يبلغ حاليا 1.3 مليون طن. وهذه المخزونات هي الضمان الأساسى في استقرار إمدادات الأرز وأسعاره في البلاد.

وأوضح كريسنامورثي أن هيئة بولوج تستورد الأرز بناء على تقييم دقيق لإنتاج الأرز المحلي والطلب عليه.

وباعتبارها المستورد الوحيد للأرز في إندونيسيا، تقوم هيئة بولوج بالاستيراد بشكل تدريجي واستراتيجي، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل مواسم الحصاد والحفاظ على استقرار أسعار الأرز المحلية.